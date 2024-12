Chiara Gualzetti, il padre: "Non riesco a perdonare l'assassino di mia figlia"

"Purtroppo non riesco a perdonare l'assassino di mia figlia perché sarebbe come dire che in fondo, per quello che è successo, si lascia correre", dice Vincenzo Gualzetti che da oltre tre anni ormai è in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. "Pochi lo sanno ma conservo ancora le foto di Chiara nella bara e di lei non era rimasto nulla perché lui l'ha massacrata e le ha tolto la cosa più bella che aveva, il suo sorriso", racconta in lacrime.