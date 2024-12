Svezia, Goteborg prepara tombe per 30mila soldati in caso di "guerra o grave disastro"

La Msb ha anche esortato le chiese e gli impresari funebri svedesi a preparare e mettere in sicurezza i terreni per poter seppellire un numero molto elevato di morti in breve tempo. "Dobbiamo essere pronti a seppellire soldati caduti. Questa per noi è una novità iniziare a prepararci adesso", ha detto Katarina Evenseth, responsabile per i cimiteri presso la Chiesa luterana di Svezia, che gestisce la maggior parte dei cimiteri nel comune di Goteborg.