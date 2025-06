Donna uccisa a Racale (Lecce), confessa il figlio 21enne: "Mi aveva rimproverato"

Studente presso la Facoltà di Economia all'Università di Roma, Filippo Manni era tornato in Salento da circa tre settimane, per le vacanze estive. Dopo la separazione dei genitori, quando si trovava a Racale il 21enne andava a vivere a casa della madre. In pausa da esami e lezioni universitarie, il giovane aveva accettato un impiego come bagnino in uno stabilimento balneare della zona. In passato era stato anche un boy scout con una grande passione per la musica, in particolare per la chitarra. Recentemente avrebbe anche manifestato la volontà di lasciare gli studi universitari, per iscriversi al conservatorio.