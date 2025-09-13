Bari, turista punto da una vespa viene trasportato in ospedale e denuncia: "Sull'ambulanza mi hanno rubato 650 euro"

Come riporta il Corriere della Sera, Markus - questo il nome dell'uomo, che ha 40 anni - era in spiaggia quando la puntura dell'insetto ha iniziato a farlo star male. Ha quindi deciso di correre verso un addetto alla vigilanza della spiaggia, che ha chiamato l'ambulanza. Fino a quel momento, spiega l'uomo, il borsello con portafoglio e telefono era saldamente tra le sue braccia.



Secondo il turista estone, il presunto furto di 650 euro sarebbe avvenuto dopo, in un secondo momento, quando è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari. "Davanti a un operatore sanitario, ho preso il portafoglio dalla borsa e gli ho consegnato il documento. Successivamente ho notato che lo stesso operatore riponeva la mia borsa, che tenevo con me, su uno scaffale", sono le parole di Markus riportate dal Corriere della Sera. "Più tardi ho visto come, con il documento in mano, prendeva la borsa dallo scaffale, rimetteva il documento nel portafoglio e poi mi spingeva la borsa tra le gambe", ha aggiunto.