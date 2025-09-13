Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL RACCONTO ALLA POLIZIA

Bari, turista punto da una vespa viene trasportato in ospedale e denuncia: "Sull'ambulanza mi hanno rubato 650 euro"

L'uomo, soccorso sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, accusa un operatore sanitario di avergli sottratto i soldi dal borsello e chiede che vengano controllate eventuali telecamere presenti sul mezzo

13 Set 2025 - 07:33
© ansa

© ansa

Non il migliore dei pomeriggi per un turista estone in vacanza a Bari: prima la puntura di una vespa, poi il furto di 650 euro in ambulanza. O almeno questa è la ricostruzione fatta dall'uomo, che ha raccontato alla polizia la sua disavventura cominciata sulla spiaggia di Pane e Pomodoro e finita con il presunto furto mentre veniva trasportato al Policlinico. Il turista non ha dubbi: il denaro gli sarebbe stato "sottratto da uno dei soccorritori".

Leggi anche

Roma, tassista abusivo 82enne denunciato per aver palpeggiato una turista americana: incastrato dagli occhiali-telecamera della donna

Venezia, polizia arresta banda di ladri con jammer nelle aree di servizio

La puntura e i soccorsi

 Come riporta il Corriere della Sera, Markus - questo il nome dell'uomo, che ha 40 anni - era in spiaggia quando la puntura dell'insetto ha iniziato a farlo star male. Ha quindi deciso di correre verso un addetto alla vigilanza della spiaggia, che ha chiamato l'ambulanza. Fino a quel momento, spiega l'uomo, il borsello con portafoglio e telefono era saldamente tra le sue braccia.

Secondo il turista estone, il presunto furto di 650 euro sarebbe avvenuto dopo, in un secondo momento, quando è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Bari. "Davanti a un operatore sanitario, ho preso il portafoglio dalla borsa e gli ho consegnato il documento. Successivamente ho notato che lo stesso operatore riponeva la mia borsa, che tenevo con me, su uno scaffale", sono le parole di Markus riportate dal Corriere della Sera. "Più tardi ho visto come, con il documento in mano, prendeva la borsa dallo scaffale, rimetteva il documento nel portafoglio e poi mi spingeva la borsa tra le gambe", ha aggiunto.

Leggi anche

La borseggiatrice Shakira torna a Venezia nonostante il divieto: subito condannata ma viene scarcerata

Influencer atterrano a Tunisi invece che a Nizza per un malinteso sulla pronuncia: "Ci hanno sentite male"

La scoperta del furto

 Il 40enne si è reso conto del fatto solamente una volta arrivato in ospedale. Sulla barella, controllando il portafogli, ha notato come mancasse una banconota da 500 euro. Uno shock cui l'uomo ha reagito chiedendo la collaborazione delle forze dell'ordine, affinché controllassero eventuali registrazioni di telecamere presenti all'interno dell'ambulanza. Come scrive il Corriere della Sera, l'uomo ha spiegato di aver controllato nuovamente il portafoglio all'uscita dall'ospedale, ravvisando la mancanza di altri 150 euro. Insomma, dei 930 euro con cui era partito al mattino, al 40enne sarebbero restati appena 280 euro. Markus ha anche consegnato alla polizia una foto scattata sull'ambulanza, dove si vedrebbe anche l'operatorio sanitario che avrebbe maneggiato il borsello.

Ti potrebbe interessare

turista
furto
ambulanza
bari

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema