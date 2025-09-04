Roma, tassista abusivo 82enne denunciato per aver palpeggiato una turista americana: incastrato dagli occhiali-telecamera della donna

Una turista americana di 42 anni, in vacanza a Roma, ha denunciato di essere stata violentata da un tassista abusivo di 82 anni alla stazione Termini. Il fatto è avvenuto il 30 agosto, giorno in cui la donna, appena arrivata nella Capitale, è stata avvicinata dall'anziano che si è offerto di accompagnarla in albergo. Durante il tragitto, il tassista abusivo l'avrebbe aggredita saltandole addosso e palpeggiandola. La turista, che indossava un paio di occhiali con la telecamera che avrebbero ripreso l'aggressione, si è rivolta quindi ai carabinieri che, coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, hanno denunciato a piede libero l'82enne per violenza sessuale.