Influencer atterrano a Tunisi invece che a Nizza per un malinteso sulla pronuncia: "Ci hanno sentite male"

Due influencer americane, attive su TikTok, si sono ritrovate a bordo di un aereo diretto a Tunisi, la capitale della Tunisia, pensando di volare verso la celebre località francese di Nizza. Il malinteso sulla pronuncia - tra "to Nice" e "Tunis" - è diventato presto virale, mostrando come un piccolo errore possa trasformarsi in un vero e proprio smarrimento geografico.
Il fraintendimento si è creato durante la prenotazione in aeroporto a Roma: un dipendente avrebbe interpretato male il loro intento, vendendo loro un biglietto per "Tunis" al posto di "Nice" (pronunciato "tu nis", "per Nizza"). In volo si sono accorte dell'errore e lo hanno fatto presente a un membro dell'equipaggio: "Pensavamo di stare andando a Nizza, in Francia. Siamo sul volo sbagliato". Ma era troppo tardi.
Il video, condiviso il 7 settembre e che mostra il loro incredulo sbigottimento mentre cercavano di capire dove fossero dirette, ha ottenuto quasi due milioni di visualizzazioni. Non è escluso che tutto quanto sia stato orchestrato per raccogliere visualizzazioni e follower.
Sul web la vicenda è diventata un'occasione per ironizzare sui viaggi e sulle disattenzioni da social media: alcuni spettatori hanno sottolineato quanto l'errore fosse evidente, altri hanno criticato la loro superficialità nel non controllare biglietti e destinazione prima dell'imbarco.
Le due turiste hanno poi raccontato in una serie di video il loro tentativo di lasciare la Tunisia, mostrando l'interazione con il personale di terra e le successive fasi del loro viaggio. Alla fine, le due giovani sono fortunatamente riuscite ad arrivare a Nizza sane e salve.
