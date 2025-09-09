Influencer atterrano a Tunisi invece che a Nizza per un malinteso sulla pronuncia: "Ci hanno sentite male"

Il fraintendimento si è creato durante la prenotazione in aeroporto a Roma: un dipendente avrebbe interpretato male il loro intento, vendendo loro un biglietto per "Tunis" al posto di "Nice" (pronunciato "tu nis", "per Nizza"). In volo si sono accorte dell'errore e lo hanno fatto presente a un membro dell'equipaggio: "Pensavamo di stare andando a Nizza, in Francia. Siamo sul volo sbagliato". Ma era troppo tardi.