Venezia, polizia arresta banda di ladri con jammer nelle aree di servizio

La polizia ha arrestato quattro cittadini georgiani, di età compresa fra i 38 e i 47 anni, senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso a danno di un viaggiatore in sosta nell'area di servizio della A4 in provincia di Venezia. Gli agenti erano da ore sulle tracce dei quattro uomini che, a bordo di un'auto a noleggio, percorrevano la A23 da nord a sud, e poi la A4 in direzione Venezia, transitando e sostando, in modo sospetto, in ogni area di servizio. I quattro hanno utilizzato un disturbatore di frequenze jammer, dalle innocue apparenze di un hard disk portatile, impedendo la chiusura centralizzata di un'auto di turisti francesi. Poco dopo, nello stesso parcheggio, uno dei ladri, accortosi di un'auto in sosta coi finestrini abbassati, all'interno della quale stava dormendo un uomo, ha aperto il vano portaoggetti e sottratto un portafoglio con all'interno 800 euro. A quel punto i poliziotti hanno bloccato i quattro.