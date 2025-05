Trovato morto in casa a Bologna con ferite alla testa, si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio per la morte di un uomo di 59 anni, Giuseppe Marra, trovato in casa a Bologna, con ferite alla testa, riverso sul pavimento dell'ingresso. I carabinieri stanno ascoltando i condomini. A dare l'allarme è stata la compagna convivente, come lui originaria di Aosta. I due vivevano in via Zanolini, nel capoluogo dell'Emilia Romagna, dal 2021 e gestiscono un negozio di cannabis legale, nel centro storico. Secondo le prime informazioni dalla casa non manca nulla di importante. Sono stati infatti individuati telefono e portafogli. Si starebbero cercando eventuali sostanze stupefacenti.