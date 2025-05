Voghera (Pavia), 61enne trovato morto: indagini sulle cause del decesso

Il corpo di un uomo di 61 anni residente a Voghera (Pavia) è stato ritrovato in un campo a fianco della strada provinciale 10 nel comune di Rivanazzano. A scoprirlo è stato un passante. Il cadavere era in mezzo all'erba, vicino a una bicicletta. Il 61enne indossava una divisa da ciclista. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'uomo. Il 61enne potrebbe essere stato stroncato da un malore, ma non si può escludere neppure che sia stato investito da un'auto pirata. Le indagini sono in corso.