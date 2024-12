Trovata morta a 21 anni in casa a Torino, "il compagno la obbligava a prostituirsi": per la Procura potrebbe essere stata indotta al suicidio

Come riportato dal quotidiano La Stampa, a trovare il cadavere era stato proprio il compagno: sentito dagli investigatori all'epoca dei fatti disse che la donna si era suicidata, mentre lui si trovava al bar. Poi un mese dopo cambiò versione dei fatti, sostenendo che Sonila forse sarebbe stata uccisa, perché qualcuno sospettava che fosse una spia della polizia. L'uomo disse inoltre che dall'abitazione erano spariti anche 17mila euro, mentre non venne mai ritrovato il cellulare della ragazza. Per il gip l'uomo non sarebbe credibile, ma allo stesso tempo non ci sono prove sufficienti a sostenere che l'avesse costretta a suicidarsi, anche se resta indagato per quel reato e per sfruttamento della prostituzione.