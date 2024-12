Un anno fa il suicidio di un 38enne, il padre chiede verità: "Mobbizzato perché era gay, vengano individuati i responsabili"

Gennaro parla di dolore, di pressioni, di discriminazioni. Ed esprime il desiderio che il suo gesto non rimanga impunito. Racconta, per esempio, di quando, nonostante una dolorosa flebite, fu costretto a tornare in servizio perché minacciato di licenziamento. E poi dice di mansioni che gli venivano richieste senza essere previste dal contratto, per cui non aveva riconoscimenti. E scrive: "Sono depresso. Tutto è iniziato qualche anno fa. Alterno alti e bassi, con momenti di forte stress emotivo. Non lo so molto a vedere, ho anche provato a intraprendere percorsi di accompagnamento, ma con pochi risultati". E ancora: "Mi sento un peso per la mia famiglia e per le persone che mi stanno attorno, tutto questo è cominciato con la situazione lavorativa in cui mi trovo, dove mi sento perseguitato h24". Gennaro parla poi dei mancati riconoscimenti sul posto di lavoro, malgrado l'impegno, e poi fa i nomi di chi lo sta osteggiando. Ma chiede a tutti di non piangere: "Non datevi colpe e ricordate solo i momenti belli passati insieme".