Enna, 15enne morta: il mistero del bigliettino lasciato al fidanzato | La famiglia: non crediamo al suicidio, amava troppo la vita

Spunta un bigliettino con un messaggio di addio nella vicenda di Larimar Annaloro, la quindicenne che si è tolta la vita martedì pomeriggio, nel giardino di casa, dopo una drammatica aggressione a scuola da parte di alcune compagne. È un messaggio che il fidanzato di Larimar ha consegnato alla polizia e che recita: "Ti amerò anche nella prossima vita. Firmato: Lari". "Prima di andare via dal liceo con i genitori, lei lo ha dato a un compagno di scuola - ha spiegato il ragazzo - perché me lo facesse avere". Quasi come se Larimar preannunciasse il suo drammatico gesto, ma la famiglia insorge, riporta Repubblica.