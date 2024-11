Quindicenne suicida a Enna, disposto il sequestro della salma

Il caso della 15enne di Piazza Armerina (Enna) suicidatasi martedì, forse perché vittima di revenge porn, è passato alla Procura dei minori di Caltanissetta: una circostanza che fa dedurre che si indaghi su minorenni. La salma era stata riconsegnata alla famiglia dopo il nulla osta della Procura di Enna, ma i magistrati dei minori ne hanno ordinato il sequestro per ulteriori accertamenti: non è escluso che venga disposta l'autopsia. Dovranno quindi essere rimandati i funerali, previsti per sabato nella chiesa della città.