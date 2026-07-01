Il sospettato è ancora in fuga

Triplice omicidio a Roma, oltre 100 segnalazioni sul presunto killer

Nuovo appello della Questura: "Chi ha notizie o visto il ricercato contatti la polizia". 

01 Lug 2026 - 15:30
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Sono oltre cento le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi, Kamal e Hosne Jahan e la loro figlia di 8 anni Arowa. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, originario del Bangladesh, sospettato della strage familiare costata la vita alla coppia e alla loro figlia, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche, 21 su Whatsapp, una tramite sms e 11 alla sala operativa.

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 Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trovi ancora in Italia. I controlli proseguono serrati: le forze dell'ordine a Roma ma anche in altre città e si continua a fare verifiche anche alle frontiere e all'estero. Intanto la Questura di Roma lancia un nuovo appello ai cittadini, invitando chiunque abbia notizie o visto il ricercato a contattare la polizia. 

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La fiaccolata in ricordo della famiglia

  Nel frattempo nella serata di martedì 30 giugno centinaia di candele hanno sfilato lungo le strade Casalotti, a Roma, in ricordo delle tre vittime. I conoscenti della coppia, i colleghi di lavoro, la comunità bengalese, gli amici, le compagne e i compagni di scuola di Arowa si sono uniti tutti insieme in un corteo silenzioso che ha attraversato le vie del quartiere. In testa al corteo uno striscione: "Kamal, con il tuo lavoro, la tua dedizione e il tuo esempio sei diventato parte della nostra comunità. Ci mancherai".

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