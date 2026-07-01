Triplice omicidio a Roma, oltre 100 segnalazioni sul presunto killer

Sono oltre cento le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi, Kamal e Hosne Jahan e la loro figlia di 8 anni Arowa. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, originario del Bangladesh, sospettato della strage familiare costata la vita alla coppia e alla loro figlia, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche, 21 su Whatsapp, una tramite sms e 11 alla sala operativa.