Roma, in centinaia alla fiaccolata per la famiglia uccisa a Casalotti

Centinaia di persone con le candele accese hanno sfilato lungo le strade di Casalotti, a Roma, in ricordo di Kamal, Hosne Jahan e della figlia di 8 anni Arowa: il quartiere romano nella zona di Casal Selce ha ricordato così nella serata di martedì 30 giugno, le vittime della strage avvenuta nella serata del 26 giugno, quando una intera famiglia è stata uccisa probabilmente a colpi di mannaia. Unico superstite l'altro figlio, un ragazzo di 18 anni. Ad aprire la fiaccolata uno striscione con la scritta: "Casal Selce ricorda con affetto Kamal e la sua famiglia. Kamal, con il tuo lavoro, la tua dedizione e il tuo esempio sei diventato parte della nostra comunità. Ci mancherai".