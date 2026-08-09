Il padre e il fratello del giovane lo avevano colpito con uno schiaffo in pieno volto e sulla nuca. La madre gli aveva puntato l'indice contro urlando: "Professore di m..., scuola di m..., te la prendi con i bambini". E poi:" Ti ammazzo, uomo di m..., fammi vedere che sei uomo. Non finisce qui, ti aspetto fuori, prima o poi scoprirò dove abiti... È una minaccia". La situazione si era calmata solo dopo l'intervento dei carabinieri. In pronto soccorso, a Falsone era stata refertata una prognosi di cinque giorni: "Avevo paura a uscire di casa, non volevo più insegnare", aveva raccontato lo stesso docente qualche settimana dopo l'accaduto.