È stato lo stesso Faraldi, che lavora anche come insegnante di sostegno nella scuola tarantina, a notare l'assenza del ragazzo. Prima una telefonata alla madre, ma il giovane dormiva e nessuno riusciva a svegliarlo. Poi i toni si sono inaspriti: "Ho risposto con un avvertimento: mi sarei presentato sotto casa e, se entro dieci minuti non avessi visto il ragazzo arrivare, avrei chiamato i carabinieri", ha raccontato a Repubblica. Dopo un po', Faraldi e lo studente si sono incontrati a metà strada, avviandosi verso la scuola, ma il ragazzo ancora non ne voleva sapere dei banchi e dell'esame. A quel punto la lampadina: "Gli ho proposto di svolgere la prova nel plesso del quartiere Tamburi. Ci saremmo arrivati dopo un giro in moto. E una colazione al bar".