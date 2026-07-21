Sospesi a scuola, studenti mandati a pulire le strade al posto del 6 in condotta

Sospesi da scuola, 15 ragazzi vanno a pulire le strade al posto del 6 in condotta. È diventato un caso pilota quello della scuola Marcelli di Foiano, in provincia di Arezzo, dove un gruppo di studenti ha svolto lavori socialmente utili per evitare la sanzione disciplinare. Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione fra la scuola, il Comune e la Pro Loco e anche ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano percorsi di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate.