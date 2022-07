Treviso: 16enne abbandonato in A4 , il Comune lo manterrà

Come prevede la legge, il minore ora è in carico dall'amministrazione comunale di Cessalto (Treviso), nel cui territorio si trova l'area di sosta. Il Comune pagherà le necessità primarie dell'adolescente fino alla maggiore età o al ritorno dai genitori. La seconda opzione pare improponibile per ora. "Ci costa 150 euro al giorno" dice il sindaco di Cessalto che si lamenta perché in autostrada vengono abbandonati anche animali e auto, alla cui sistemazione deve provvedere sempre e solo l'amministrazione comunale.

L'abbandono, ricostruito da Corriere del Veneto risale a. Il Comune, secondo quanto previsto dalla legge, dovrà provvedere al ragazzino fino al compimento della maggiore età. "In Italia - spiega il primo cittadino- abbiamo un welfare che funziona ma l'. Fa bene alle imprese ma non alle casse comunali. Nelle due aree di servizio sul nostro territorio comunale vengono abbandonati oltre al ragazzino (vicenda tristissima), anche veicoli a cui vengono tolte le targhe, che poi tocca a noi smaltire. Vengono lasciati animali di diversa taglia di cui poi ci dobbiamo prendere cura. Un salasso per il nostro bilancio che deve fare i conti anche con i rincari energetici".

Il giovane, di cui non è stata resa nota la nazionalità, non parla italiano ma pare intenzionato a lavorare per mandare dei soldi a casa ma la situazione non è facile. Cessalto è un piccolo paese di appena 4mila abitanti. "Abbiamo stanziato 18mila euro per aiutarlo. A noi adesso 'costa' 150 euro al giorno e saremo molto presto costretti a chiedere contributi a Regione e Stato, anche se vorremmo in realtà trovare delle soluzioni alternative - conclude il sindaco - che al momento non ci sono".