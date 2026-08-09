Aveva chiesto di aggiungere "Gheri Moro" al cognome Borghetto per recuperare le proprie antiche origini familiari. Il ricorso è stato accolto dal Consiglio di Stato dopo una lunghissima attesa. Peccato che la Anna Maria sia morta tredici anni fa e che i giudici non ne fossero mai stati informati. Nel 2010 la donna aveva iniziato una battaglia per poter aggiungere al proprio cognome quelli di due antichi avi, Gheri e Moro. Quindici anni dopo, il verdetto che aspettava è finalmente arrivato, ma era morta nel gennaio 2013, a 53 anni. Il dettaglio più sorprendente è che il procedimento è proseguito senza che il Consiglio di Stato fosse informato del decesso.