Quattro anni per giudicare un furto di fieno, caso finalmente chiuso in Cassazione

Alla fine era arrivata la denuncia a Como per furto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. Reato per cui l’uomo era stato quindi condannato, a novembre 2024, a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa. Mesi confermati in Appello a Milano a gennaio di quest’anno. La difesa aveva provato a puntare senza fortuna sul fatto che il proprio cliente avesse “agito nella convinzione che il fondo e i relativi frutti fossero suoi”, chiedendo quantomeno la riqualificazione del reato in appropriazione indebita. La Suprema Corte aveva tuttavia rigettato le argomentazioni dell'imputato al termine di quattro anni di ricorsi e controricorsi.