Un 42enne è morto schiacciato sotto il peso del trattore che stava guidando a Serramazzoni, sull'Appennino modenese. Il mezzo, con rimorchio per il trasporto del fieno, si è capovolto perdendo l'appoggio su un declivio e finendo per travolgere il conducente. Inutili i soccorsi: per l'uomo non c'è stato nulla da fare.