Trento, poliziotta transgender picchiata a sangue da tre ultrà

Quando la cameriera del bar ha detto che era ora di chiudere, la poliziotta e i tre uomini si sono alzati per andare via. "All'inizio erano cordiali e abbiamo anche parlato", ha raccontato la poliziotta al Corriere della Sera. Poi uno di loro "mi ha dato uno spintone e mi ha offesa sulla mia sessualità. Io ho reagito" e si è scatenato il pestaggio. "Già con il primo pugno sono finita a terra, mi sono alzata e me ne sono arrivati tanti che non riuscivo a sottrarmi. Volevo scappare in bagno, uno di loro mi ha presa e buttata verso gli altri due che hanno continuato a colpire. Sono caduta a terra e mi sono chiusa a uovo e loro hanno continuato a colpire, poi forse hanno preso uno sgabello. Ho due tagli sulla fronte che sembrano fatti con una lama". "Ti meriti una lezione", le dicevano i tre ultrà mentre la picchiavano.