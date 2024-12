Milano, la star di Onlyfans Manuela Bassani denuncia: "Picchiata per aver detto no a un selfie"

Per un no a un selfie "mi ha preso la testa e me l'ha sbattuta contro un palo. Mi sono rannicchiata per terra per difendermi e mi sono sentita arrivare un calcio". Questo il racconto che Manuela Bassani, 26enne di origini colombiane, di professione creator digitale e star di Onlyfans, fa della notte di paura che avrebbe passato a Milano, mentre rientrava a casa in zona Turro. "Mi hanno fermato due ragazzini - prosegue la denuncia su Instagram - per chiedermi un selfie: ho rifiutato perché ero struccata e spettinata". Così è scattata l'aggressione e la giovane ha mostrato le conseguenze: viso tumefatto, ematomi sul labbro e sull'occhio e naso rotto. "Piangevo, urlavo, ero sola", ricorda ancora scossa da quei momenti. A soccorrerla alla fine del pestaggio un passante.