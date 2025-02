Ucciso in Sudafrica il primo imam dichiaratamente gay al mondo

L'Ilga - l'Associazione Internazionale di Lesbiche, Gay, Bisessuali, Trans e Intersessuali - si è detta scioccata nell'apprendere la notizia della morte di Hendricks e chiede alle autorità di indagare per fare luce sull'accaduto: "La famiglia Ilga World è profondamente scioccata dalla notizia dell'omicidio di Muhsin Hendricks - si legge in una nota su Facebook - e invita le autorità a indagare a fondo su quello che temiamo possa essere un crimine d'odio", ha dichiarato Julia Ehrt, direttore esecutivo di Ilga World. “Ha sostenuto così tante persone in Sudafrica e in tutto il mondo nel loro percorso di riconciliazione con la fede, e la sua vita è stata una testimonianza della guarigione che la solidarietà tra le comunità può portare nella vita di tutti. Le nostre condoglianze vanno a tutti coloro che in tutti questi anni sono stati toccati dalla sua presenza”.