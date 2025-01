Olbia, 14enne preso a sprangate in strada mentre era in bicicletta

Girava in bicicletta nel centro di Olbia quando all'improvviso è stato raggiunto, aggredito, picchiato e preso a sprangate da un uomo, uno straniero con precedenti penali, senza alcun motivo. Immediatamente soccorso, il ragazzino di appena 14 anni vittima del folle episodio, è stato portato in stato di shock in ospedale e medicato: per fortuna, le ferite che ha riportato alla testa non sono gravi. L'aggressore è stato fermato e portato in ospedale per accertamenti sulla sua salute mentale.