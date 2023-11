Trento, a 13 anni salvano un anziano: tre studentesse premiate dal Comune

"Chi salva una vita salva il mondo intero".

Così è scritto nel Talmud e così è scritto sul quadretto con la fontana del Nettuno che il Comune di Trento ha voluto dare come benemerenza a Sara, Emma e Azzurra, le tredicenni che hanno salvato la vita a un anziano di ottant'anni colpito da un arresto cardiaco. Le tre amiche si trovavano fuori dal panificio di Villazzano, frazione di Trento, per comprare la merenda, quando hanno sentito l'urlo della commessa, che gridava "aiuto, aiuto". "Con la poca lucidità che avevamo, ci siamo messe subito all'opera. Sara ha chiamato il 112, mentre io ed Emma abbiamo messo in pratica il massaggio cardiaco dandoci il turno fino all'arrivo dell'ambulanza", ha raccontato Azzurra.