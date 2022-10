Padova, infarto al ristorante: l'oncologo Paolo Ascierto gli salva la vita

Era a cena con il fratello e un gruppo di amici, in un normale venerdì sera.

In quel ristorante di Padova Paolo Ascierto si era trovato un po' per caso: all’improvviso uno dei commensali si sente male. In realtà, racconta l'oncologo napoletano, "il suo cuore si ferma , dalla bocca inizia a uscirgli bava. Mi rendo subito conto che non c’è un attimo da aspettare". E inizia a fargli il massaggio cardiaco: è bastato un minuto e mezzo per rianimare quell'uomo. L’ambulanza ha impiegato 25 minuti per soccorrerlo, sarebbero stati troppi per salvargli la vita.