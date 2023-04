Trentino, trovato morto l'orso M62: era nella "lista nera" di Fugatti

"Si tratta dell'esemplare M62 - fa sapere la Provincia -. L'animale è in stato di decomposizione, ma la sua identità è confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie". M62 è uno degli orsi per cui il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, era pronto a chiedere l'abbattimento in quanto considerato pericoloso.



Enpa: "Forte il timore del bracconaggio" "Siamo addolorati, scioccati ed estremamente preoccupati per la morte di M62", ha dichiarato l'Ente nazionale protezione animali. "Non vorremmo che la campagna di odio e di vendette, una vera caccia alle streghe, scatenata da Fugatti avesse finito per armare la mano dei bracconieri. M62 era stato condannato a morte solo perché in passato si era avvicinato alle zone abitate dove era stato attirato dai rifiuti lasciati incustoditi. L'associazione resta in attesa dell'esame necroscopico sul corpo del povero animale. Se dovessero emergere responsabilità umane nella morte di M62, Enpa procederà immediatamente per le vie legali".

Il ritrovamento di M62 senza vita arriva all'indomani delle ultime dichiarazioni del presidente della Provincia Fugatti sugli orsi presenti sul territorio. "Il problema non è l'orsa JJ4, faccia la fine che deve fare, io la abbatterei domani mattina se me lo fanno fare. Il problema non è lei ma i circa 70 orsi in eccesso che ci sono sul territorio rispetto al progetto originale. In Trentino ce ne sono oltre 100 e non si sono mossi nelle altre regioni", ha dichiarato in un intervento alla Scuola politica di formazione della Lega.

"Il problema è la convivenza che i trentini hanno con gli orsi, c'è un rischio per l'incolumità delle persone - aveva proseguito -. Dalle istituzioni non mi aspetto che trovino un posto per JJ4 ma per gli orsi che sono in eccesso, così si affronta il problema seriamente. Altrimenti il progetto è destinato a fallire. Altrimenti salviamo JJ4 e nel 2030 saremo a 170 orsi e poi a 200, e poi conteremo le aggressioni".

Non si era fatta attendere la risposta dell'associazione animalista Lav, che ha fatto eco al commento immediato ad Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Questi, infatti, aveva parlato di "ossessione" di Fugatti per gli orsi, chiedendo l'intervento del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Non diverse, dunque, le parole della Lav.

"Fugatti si ostina a invocare la morte dell'orsa JJ4 con una condanna che dovrebbe essere eseguita l'11 maggio ad opera dei veterinari dell'azienda sanitaria di Trento, dipendenti dello stesso presidente. E' chiaro che quella di Fugatti è ormai un'ossessione volendo a tutti i costi uccidere l'orsa per poterla esibire come un macabro trofeo di fronte ai suoi accoliti", ha scritto in un comunicato la Lav, contestando anche la seconda ordinanza di abbattimento sospesa dal Tar fino all'11 maggio.

"Abbiamo già fornito indicazioni precise sui due rifugi che si sono resi disponibili da giorni a prendere in carico l'orsa - aggiunge la Lav -. Uno è in Germania, l'altro in Giordania. Attendiamo con fiducia l'esito del nostro ricorso al Tar con il quale speriamo di bloccare l'accanimento di Fugatti contro un'orsa che ormai non costituisce alcun pericolo e che se ci fosse affidata provvederemmo a trasferire in un rifugio all'estero a nostre spese".





Intanto, dal Piemonte arrivano altri segnali rispetto alla convivenza uomo-orso. Nel parco nazionale della Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola, vive l'orso M29: è un esemplare maschio, ha più di dieci anni ed è arrivato in Piemonte passando dalla Svizzera, dopo essere andato in dispersione partendo dal Trentino. Già nel 2019 era stata segnalata la sua presenza nel territorio, e negli ultimi giorni sono state rilevate alcune impronte nella neve tra la Bocchetta di Vald e il Moncucco, tra la Valle Loana e la Val Grande.

L'animale, spiega il presidente del parco Luigi Spadone, non ha mai dimostrato comportamenti "problematici" e, in tutti questi anni, gli avvistamenti sono stati pochi, a testimonianza del suo carattere schivo. Da Spadone, poi, l'invito agli escursionisti affinché continuino a frequentare il parco senza timore, evitando però di andare a caccia delle impronte dell'animale. "Evitiamo questo tipo di turismo, che non ha senso e non c'entra nulla con il rispetto della natura", le sue parole al quotidiano La Prealpina.