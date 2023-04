Trentino, Wwf: "Sugli orsi la politica si limita a gettare benzina sul fuoco"

"Spiace constatare, in Trentino, che a livello politico ci si limiti a gettare benzina sul fuoco, alimentando il conflitto, piuttosto che puntare sull'informazione, che è alla base della convivenza, unica soluzione possibile".

Lo comunica il Wwf a seguito dell'audizione da parte del tavolo tecnico istituito dal ministero dell'Ambiente relativamente alla gestione dell'emergenza orsi in Trentino. "Un esempio di questa insensata escalation è lo sconsiderato disegno di Legge presentato in consiglio provinciale il 18 aprile e che, se approvato, consentirebbe a chiunque fosse in possesso di una licenza di caccia, di sparare a orsi o lupi per i motivi più futili, in violazione di tutte le norme nazionali, europee ed internazionali vigenti - conclude l'organizzazione ambientalista -. Una proposta più utile ad una campagna elettorale che non alla sicurezza dei cittadini e al futuro degli orsi".