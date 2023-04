Trentino, il Tar sospende l'ordinanza di abbattimento dell'orso Mj5

Il Tribunale amministrativo regionale ha mantenuto in vigore per l'animale soltanto la cattura, firmata nei giorni scorsi dal presidente della Provincia di Trento , Maurizio Fugatti. È stata dunque accolta la richiesta di sospensiva presentata da Leal-Lega antivivesezionista, attraverso l'avvocato Rosaria Loprete.

"Vogliamo anche contestare - ha proseguito Leal - i criteri di valutazione di pericolosità degli orsi considerati confidenti o aggressivi in quanto vittime essi stessi in primis di azioni di disturbo spesso anche volontarie da parte di curiosi, escursionisti e ancora più spesso cacciatori e bracconieri".

In riferimento all'aggressione di MJ5 dello scorso 5 marzo in Val di Rabbi, Leal ribadisce che "le dinamiche non sono chiare e lasciano aperta l'ipotesi che il cane fosse sciolto e, non controllato, abbia innescato la reazione dell'orso".