Caso Pedri, licenziato l'ex primario di ginecologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento

La vicenda aveva portato il ministero della Salute a inviare a Trento gli ispettori e l'azienda sanitaria a scandagliare, attraverso una lunga serie di audizioni, il clima lavorativo all'interno del reparto.

La difesa annuncia ricorso

"Non ci sono fondamenti che giustifichino il licenziamento. Lo proveremo davanti al giudice del lavoro". Lo dice il professor Vincenzo Ferrante, legale di Saverio Tateo. Intanto sul caso sta indagando anche la procura che ha iscritto nel registro degli indagati l'ormai ex primario e la sua vice, Liliana Mereu, trasferita in altra struttura fuori Regione, per presunti maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione ai danni di 14 medici e operatori sanitari, tra cui la stessa Sara Pedri.