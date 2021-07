Trento, ginecologa scomparsa: si cerca nel lago di Santa Giustina

Ansa

Potrebbe essere vicino a una svolta il caso di Sara Pedri, la 31enne ginecologa di Forlì, in servizio all’ospedale di Trento, scomparsa il 4 marzo. Le ricerche si stanno infatti concentrando nelle acque del lago di Santa Giustina. Dopo il ritrovamento dell'auto della dottoressa non lontano dallo specchio d'acqua, i cani molecolari specializzati nella ricerca di resti umani e tracce ematiche, hanno fiutato qualcosa in un’area del lago.