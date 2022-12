Trapianti, con la Lamborghini Huracan per consegnare due reni a Roma e Modena

Neve in Piemonte, imbiancata anche a Torino

Una corsa contro il tempo fino a 300 chilometri orari per donare la vita.

Gli agenti della Polstrada hanno attraversato l'Italia a bordo della Lamborghini Huracan della polizia di Stato per raggiungere Roma e Modena da Padova, trasportando un carico speciale: due reni da trapiantare. "In viaggio sull’autostrada per consegnare il regalo di Natale più bello: la vita", si legge nel post Facebook della polizia di Stato che dà notizia dell'impresa.