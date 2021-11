Verona, prof trapiantato vede gli agenti che gli trasportarono il fegato: "Sono vivo grazie alla polizia"

"Sono vivo grazie alla Polizia di Stato". Lo ha ripetuto un'infinità di volte ai poliziotti della Questura di Verona, Matteo, il professore veronese che è vivo grazie a un trapianto di fegato, con l'organo che arrivò in tempo trasportato dalla Lamborghini della polizia. "Bastava un giorno, un solo giorno in più e io non sarei sopravvissuto, non sarei qui oggi", ha aggiunto. Quella missione speciale fu compiuta dagli agenti della Stradale di Bologna, presenti agli stand di Job & Orienta, il salone di Verona per gli studenti e l'orientamento scolastico e lavorativo.