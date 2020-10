Da Padova a Roma a 230 chilometri orari in Lamborghini per trasportare un rene: così la polizia ha salvato una vita

Ansa

Da Padova a Roma a 230 chilometri orari con la Lamborghini Hurcan per trasportare un rene al policlinico Gemelli. Così la polizia di Stato è riuscita a far arrivare l'organo in tempo per poter essere trapiantato e a salvare una vita. Gli agenti sono partiti martedì alle 10.30 dall’ospedale civile di Padova e, in sole tre ore, hanno raggiunto la Capitale, dove un'equipe medica era in attesa per poter eseguire l’intervento.