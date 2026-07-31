Partenze, sabato da bollino nero: Anas sospende l'83% dei cantieri | Ecco le autostrade più trafficate

"La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta: rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e fare soste regolari durante i viaggi più lunghi sono comportamenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti - ha proseguito Gemme -. Come operatori della viabilità e della gestione infrastrutturale, 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, siamo impegnati a garantire il miglior livello possibile di assistenza e gestione del traffico. Con la collaborazione di tutti, in particolare delle Forze dell'Ordine e degli enti locali preposti, sarà possibile affrontare anche le giornate di maggiore intensità in modo più sicuro e ordinato. Auguriamo a tutti - ha concluso Gemme - una buona partenza e un'estate all'insegna della prudenza e della serenità".