"Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti nonostante i grandi flussi di traffico - ha spiegato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -, come previsto dal nostro piano esodo sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24". Non solo poi: il piano dell'azienda responsabile della manutenzione di strade e autostrade (denominato "Estate sicura 2026”) prevede anche un netto stop per la maggior parte dei cantieri aperti, di modo da favorire una più serena viabilità nei limiti del possibile. Da oggi e fino al 7 settembre - fa sapere Anas - saranno pertanto chiusi o sospesi ben 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi (1.414). Permarranno al massimo delle eccezioni locali: nel Lazio, ad esempio, saranno cinque i cantieri aperti per ragioni tecniche o di urgenza, rappresentando punti di potenziale rallentamento per gli automobilisti.