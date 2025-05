Conclave, tra pasti frugali e cibi vietati: tutti i segreti della mensa

I dolci consentiti come eccezione - Se il Conclave si protrae fino alla domenica, è tradizione concedere ai cardinali un dolce da forno e un bicchiere di vino. Questa concessione rappresenta un momento di sollievo e convivialità. Inoltre, circolano leggende su cardinali che, in passato, avrebbero tentato di introdurre superalcolici di nascosto, come il cognac, nonostante i divieti.