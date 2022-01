Morto durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, blitz dei precari a Firenze alla sede di Confindustria Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Precari e disoccupati hanno imbrattato con vernice rossa la sede di Confindustria Firenze per protestare contro il fenomeno delle morti sul lavoro. All'indomani del tragico incidente in una fabbrica di Lauzacco (Udine) in cui è morto Lorenzo Parelli, 18 anni, diversi militanti hanno manifestato sotto il palazzo degli industriali nel capoluogo toscano con striscioni con le scritte "4 morti sul lavoro al giorno gridano vendetta" e "Lorenzo uno di noi".