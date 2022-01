Morto durante l'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, inchiesta per omicidio colposo sul titolare

Increduli, sotto shock , gli abitanti di Castions di Strada , piccolo paese in provincia di Udine, ancora non vogliono credere alla morte di Lorenzo Parelli, lo studente 18enne che ha perso la vita venerdì all'ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro in fabbrica . Gli abitanti si sono stretti nel riserbo. Dal punto di vista giudiziario, intanto la procura ha aperto un' inchiesta per omicidio colposo contro il datore di lavoro.

La piccola comunità è stata di recente colpita anche da un altro lutto: il 16 gennaio un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente mentre si trovava in sella alla propria moto da cross. Casualmente proprio sabato si terranno i funerali del 16enne, dopo il nullaosta per la sepoltura rilasciato soltanto due giorni fa al termine di approfondimenti d'indagine. Lorenzo Parelli, fanno sapere i conoscenti, aveva espresso l'intenzione di partecipare alle esequie dell'adolescente. Il ragazzino è deceduto sabato scorso mentre provava la moto da cross in un campo nei pressi del cimitero.

