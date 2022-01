Cade mentre fa motocross, 16enne muore in provincia di Udine

ansa

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente mentre si trovava in sella alla propria moto da cross. La caduta è avvenuta in una zona vicina al cimitero di Castions di Strada, in provincia di Udine. I soccorsi hanno provato a lungo a rianimare il giovane. Indagini sono in corso da parte per stabilire la dinamica esatta della tragedia ed eventuali responsabilità di altre persone che si trovavano sul posto al momento dell'incidente.