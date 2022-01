Morto durante stage, inchiesta omicidio colposo contro datore di lavoro

Dal Web

Dopo l'incidente in cui ha perso la vita il giovane stagista Lorenzo Parelli, la Procura di Udine ha aperto un procedimento per l'ipotesi di omicidio colposo, al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro. Il tragico infortunio è avvenuto nello stabilimento della Burimec di Lauzacco. La Procura sottolinea la "necessità di svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge" per ricostruire la dinamica.