Arezzo, 27 intossicati da monossido di carbonio durante una recita della Befana in parrocchia: tra questi 5 bambini

A Pergo, frazione del comune di Cortona (Arezzo), la recita in parrocchia per festeggiare la Befana è finita con 27 intossicati dal monossido di carbonio.

Undici persone, tra cui 5 bambini, sono in ospedale: due sono state trasferite in camera iperbarica a Grosseto e una a Firenze, gli altri sono stati trasportati in ospedali dell'Aretino. Nessuno di loro è in pericolo di vita.