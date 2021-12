Recita di Natale a porte chiuse a Torino per non escludere i No Green pass, dietrofront della preside: sarà aperta a tutti i genitori

web

Il saggio natalizio del laboratorio di teatro della scuola elementare Iqbal Masih di Pasta, frazione del comune di Rivalta (Torino), sarà aperto a tutti i genitori. La dirigente scolastica Silvia Boaretto, che inizialmente aveva vietato a mamme e papà la partecipazione alla recita per non escludere i no Green pass, ha cambiato idea. La svolta arriva dopo le polemiche dei genitori. Tuttavia, cambia la location: lo spettacolo, previsto per lunedì 20, si terrà in palestra e non in teatro. Per poter accedere sarà dunque sufficiente un tampone negativo e non il Super Green pass.