Torino, recita di Natale vietata a tutti i genitori per non escludere i No Green pass: è polemica

IPA

La dirigente scolastica di una scuola di Rivalta, in provincia di Torino, ha deciso che il saggio natalizio del laboratorio di teatro dell'istituto, previsto per lunedì 20 dicembre, si farà a porte chiuse, senza i genitori e con un pubblico composto dai soli bambini, per non escludere le mamme e i papà No Green pass. "Come scuola pubblica dobbiamo essere il più inclusivi possibile: se anche fosse soltanto uno il genitore escluso, come potrei guardare negli occhi il suo bambino il giorno dopo?", ha detto la preside, come riporta Corriere Torino. La scelta ha scatenato le polemiche: secondo alcune famiglie è "discriminazione al contrario".