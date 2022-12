Bari, la recita di Natale parla di morte: i bambini scoppiano a piangere e i genitori (infuriati) li portano via

A Corato (Bari), una recita teatrale andata in scena il 21 dicembre, "La Cattedrale Vivente" dell'attore Roberto Corradino, si è trasformata in un momento di angoscia per i piccoli spettatori.

Infatti, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, in platea erano presenti tanti bambini della scuola primaria Fornelli, protagonisti anche sulla scena, e i loro genitori. Nessuno però pensava che il tema trattato, la morte e il perdono, sarebbe stato affrontato in modo da spaventare i bambini, alcuni dei quali sono scoppiati in lacrime e sono stati portati via dai genitori.