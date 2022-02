Firenze, trova cellulare e lo restituisce ma viene denunciato per furto

Trova nei pressi dello stadio Franchi di Firenze un cellulare acceso e lo prende con l'intenzione di restituirlo.

Ma un muratore 41enne romeno, come riferisce La Nazione, finisce nei guai: viene denunciato per furto. Ad accusarlo è lo stesso proprietario del telefono che, dopo vari tentativi, riesce a contattarlo e a dargli appuntamento all'esterno di una trattoria, dove si presenta con la polizia. "Sono un cittadino onesto e ora rischio il processo", si difende il manovale, ma l'accusa resta, perché il 41enne è stato indicato come il ladro che si sarebbe impossessato del dispositivo la sera prima in un bar fuori Firenze.