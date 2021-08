istockphoto

Una tira l'altra, ma non sono ciliegie. In questo caso sono le biciclette. A Genova, un 32enne tunisino ha prima rubato una bici, ma, rintracciato dal legittimo proprietario, l'ha restituita senza opporre resistenza. Poi il colo di scena: davanti a una rastrelliera e sotto gli occhi del primo derubato, ha subito dopo rotto una catena e si è appropriato di un'altra bici. A quel punto è stato fermato e consegnato alla polizia. Così è arrivata per lui una denuncia per ricettazione e furto aggravato continuato.