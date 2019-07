Cameriera uccisa da un'auto, l'appello della mamma: "Ridatemi il suo cellulare"

Il cellulare e le foto con il bambino - L'apparecchio è volato via quella notte nell'impatto con la macchina, che ha anche trascinato per metri il corpo della giovane sulla provinciale Cava d'Aliga-Sampieri. Qualcuno potrebbe averlo recuperato, forse rubato. La madre chiede di farglielo riavere indietro per recuperare almeno qualche ricordo di quella ragazza, madre di un bambino di 4 anni da cui quella notte stava per ritornare.



L'omicidio stradale - Martina era uscita in strada con un collega, finito il suo turno di lavoro, per buttare la spazzatura del ristorante in cui lavorava. Proprio mentre la sistemava nei contenitori con un collega Carmelo Ferraro è sfrecciato con la sua Lancia Y sul rettilineo, uccidendola. L'uomo è poi stato arrestato per omicidio stradale aggravato e si trova ora nel carcere di Ragusa.